ASUS VG279QM : un moniteur 27″ qui supporte une fréquence de 280 Hz !

Le moniteur ASUS VG279QM est un écran qui plaira très certainement aux gamers. En effet, l’appareil est un modèle 27″ qui offre un taux de rafraîchissement très élevé de 280 Hz !

Mis à part ça, l’écran est doté d’une dalle IPS qui supporte une définition Full HD (1920 x 1080) Son temps de réponse gris à gris atteint 1 ms, son taux de contraste est de 1000:1 et sa luminosité est de 400 cd/m2. Ses angles de vision atteignent 178°/178°.

A noter que l’écran VG279QM d’AUS supporte la technologie ELMB (Extreme Low Motion Blur) qui permet de synchroniser le scintillement du rétro éclairage avec le rafraîchissement variable Adaptive Sync. Petit plus et non des moindres : l’appareil est compatible G-SYNC et il répond à la norme DisplayHDR 400. Au niveau de sa connectique, le VG279QM propose deux ports HDMI 2..0 et un DisplayPort 1.2

L’écran sera disponible prochainement le commerce. Son prix n’est pas encore connu pour le moment. Mais nul doute qu’il sera assez cher étant donné les technologies supportées et le support du 280 Hz. Reste toutefois à savoir si les gamers seront vraiment nombreux à se tourner vers un tel dispositif sachant que pour obtenir 280 images par seconde dans les jeux il faut tout de même avoir à disposition une sacré bête de couse…