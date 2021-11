Black Friday, Black Week : la saison des promos est ouverte !

Je déclare officiellement ouverte la saison des promos ! Le mois de novembre est généralement propice à faire de bonnes affaires. A moins d’un mois de Noël, c’est la bonne période pour profiter d’offres sympathiques sur du matériel high tech, des conposants pour son PC et d’une manière générale sur toutes sortes de produits.

Pendant le mois de novembre, on a droit à pas mal de journées de promotions. Ca a débuté la semaine semaine avec les promotions du 11.11, c’est à dire le Single Days.

Et les promos vont continuer quasiment tout le reste du mois… puisque dans le courant du mois de novembre il y aura la Black Friday Week, le Black Friday, la Cyber Week, le Cyber Monday, etc.. et toutes sortes de ventes flash proposées par Amazon, CDiscount, et d’autres boutiques en ligne…

Bref, le mois de novembre s’annonce riche en promotions de toutes sortes, vous retrouverez donc régulièrement des bons plans sur Bhmag afin de vous aider à trouver la bonne affaire.

Petit rappel des dates à retenir :

Black Friday Week : du 19 novembre au 25 novembre

Black Friday : le vendredi 26 novembre

Cyber Monday : le lundi 29 novembre

Cyber Week : du 29 au 4 décembre

Le nom des périodes promotionnelles change d’une enseigne à l’autre. Certains l’appellent la Black Friday Week, d’autres la Black Week, etc… Bref les promos « d’avant et d’après le Black Friday » sont nombreuses.

Chaque enseigne y va de son appellation avec des promos plus ou moins intéressantes. Bhmag va donc essayer de vous débusquer le vrai du faux. Ca sera à retrouver dans nos Bons Plans.

Voilà quelques sites pour vous aider à trouver votre bonheur :

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi