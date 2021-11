Black Friday : HDD, SSD, microSD, accessoires, écrans, smartphones et high tech à gogo

Le Black Friday a débarqué chez plusieurs enseignes ! De nombreuses boutiques participent à cet événement et proposent pas mal de promotions. Je vous propose ici un condensé des meilleures promotions disponibles sur le net dans les catégogies informatique et high tech.

La liste ci-dessous sera mise à jour plusieurs fois par jour afin d’ajouter ou retirer certains produtis en promos. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les bons plans ci-desssous, voilà quelques sites pour vous aider à dénicher la perle rare :

Dernière mise à jour de cette page : le 26/11/2021 à 15h06

Les offres obsolètes ont été supprimées, les nouvelles sont identifées avec le logo

– Aliexpress : pas mal de promotions pour le Black Friday

– Aliexpress offre aussi plusieurs codes promos :

6€ de réduction dès 40€ d’achats via le code BFAE06

8€ de réduction dès 50€ d’achats via le code BFAE08

11€ de réduction dès 70€ d’achats via le code BFAE11

15€ de réduction dès 110€ d’achats via le code BFAE15

22€ de réduction dès 149€ d’achats via le code BFAE22

30€ de réduction dès 199€ d’achats via le code BFAE30

45€ de réduction dès 299€ d’achats via le code BFAE45

60€ de réduction dès 399€ d’achats via le code BFA60

– Amazon.fr : le Black Friday avec de nombreuses offres

– Amazon.fr : plusieurs produits connectés Netatmo en promo

– Amazon.fr : 30% de remise sur une sélection de PC gaming

– Amazon.fr : tous les FireTV Stick et enceintes Echo en promo

– Amazon.fr : des smartphones Xiami en promo

– Amazon.fr : des routeurs et systèmes WIFI Netgear en promotion

– Amazon.fr : des disques durs et SSD Western Digital en promo

– Amazon.fr : des SSD Samsung en promo pour le Black Friday

– Amazon.fr : des écrans en promo pour la Black Week

– Amazon.fr : des souris, claviers et casques Logitech en promo

– Amazon.fr : une flopée de produits SanDisk en promo

– Darty : jusqu’à 50% de remise sur certains produits

– Darty : 15% de réduction sur toutes les TV de 55 pouces et plus

– Rakuten : 15€ offerts dès 99€ d’achats via le code RAKUTEN15

– TopAchat : de nombreux promos pour le Black Friday

– TopAchat : 25% sur une sélection NZXT

– TopAchat : 15% sur une sélection Crucial

– TopAchat : 15% sur des alimentations Seasonic

– LDLC : le plein de promos pour le Black Friday

– LDLC : 15% sur la marque AOC avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 10% sur les disques durs Seagate avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 18% sur les boiteirs et alims Cooler Master avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 15% sur la marque Ballistix avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 15% sur la marque G.SKill avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 10% sur la mémoire Corsair avec le code BLACKSTORM

– LDLC : 18% sur la marque Antec avec le code BLACKSTORM

– CDiscount : pas mal de promos pour le Black Friday

– CDiscount : 25€ de remise dès 299€ d’achats avec le code MOINS25EUROS

– Fnac : 15€ offerts tous les 150 d’achats avec le code BLACK15 (adhérents)

– Fnac : jusqu’à 30% de remise sur les PC portables

– Materiel.net : de nombreuses offres pour le Black Friday

– Materiel.net : 7% de remise sur des PC Materiel.net

– Materiel.net : 40% sur une sélection de boitiers Corsair

– Materiel.net : 30% de remise sur des alimentations Corsair

– Materiel.net : 30% de remise sur des alimentations Seasonic

– Grosbill : Black Friday avec jusqu’à 50% de remise

– GrosBill : 6% sur une sélection d’écrans et de PC portables

– RueDuCommerce : jusqu’à 20% de remise sur les PC et moniteurs ASUS

– RueDuCommerce : jusqu’à 20% de remise sur les PC et moniteurs DELL

– RueDuCommerce : jusqu’à 15% de remise sur les PC et moniteurs HP

– RueDuCommerce : 20% sur les produits Gigabyte

– RueDuCommerce : 20% sur les écrans et PC Lenovo

– RueDuCommerce : 20% sur les PC de marque MSI

– Zavvi : plusieurs offres promotionnelles

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 14,44€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 55,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 17,74€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 39,99€ sur Amazon.de

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 12,05€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 17,39€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 256 Go à 31,77€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 28,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 39,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 81,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 500 Go à 50,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 1 To à 81,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr



SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 30,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 51,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 73,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 2 To à 144,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 SE 500 Go + Battlefield 2042 à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 SE 1 To + Battlefield 2042 à 144,99€ sur Amazon.fr

Disques durs

– le disque dur Seagate Barracuda 1 To à 34,90€ sur RueDuCommerce

– le lot de 2 Seagate IronWolf 4 To(pour NAS) à 189,99€ sur CDiscount

– le disque dur WD Red Plus 8 To (pour NAS) à 192,99€ sur Amazon.fr

HDD et SSD externes

– le disque dur portable WD Elements 5 To à 100,56€ sur Amazon.fr

– le disque dur externe WD Elements 12 To à 19999€ sur Amazon.de

Souris

– la souris Logitech G Pro à 75€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech MX AnyWhere 2 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech MX Master à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G203 Lightsync à 19,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Hero noire à 49,99€ sur Amazon.fr

Claviers

– le clavier Roccat Vulcan TKL Pro à 99,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech K800 à 49,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech K400 Plus à 19,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech MK540 à 34,99€ sur Amazon.fr

Moniteurs

– écran 24″ BENQ Zowie XL2411P à 189€ sur Amazon.fr

– écran 24″ ASUS VG248QG à 179,99€ sur TopAchat avec le code PHOBOS

– écran 27″ AOC 27G2AE à 179,99€ sur CDiscount

Logiciels

– Windows 10 Professionnel (32/64 bits) à 7,25€

– Windows 10 Pro Professionnel – 2 PC à 11,11€ (5,55€ par PC)

– Clé CD Windows 11 Professionnel à 14,26€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus 1PC à 27,26€

– Microsoft Office 2019 Professionnel Plus 1PC à 24,26€

– Microsoft Office 2016 Professionnel Plus 1PC à 18,11€

– Apple iPhone 12 Pro Max 128 Go à 999€ sur CDiscount

– Apple iPhone 12 Mini 64 Go à 612,54€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone 12 Mini 64 Go à 599,99€ sur Darty

– Apple iPhone SE 64 Go à 429€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy M12 noir 64 Go à 149€ sur CDiscount

– Asus Zenfone 5G 8+128 Go à 599€ sur Darty

– Xiaomi 11 Lite 5G 6+128 Go à 299,90€ sur Amazon.fr

– Xiaomi 11 Lite 5G 8+128 Go à 329,90€ sur Amazon.fr

– Xiaomi 11 T 5G 8+256 Go à 499,90€ sur Amazon.fr

– Poco X3 Pro 8+256 Go à 199,90€ sur Amazon.fr

– Poco F3 Pro 6+128 Go à 279,90€ sur Amazon.fr

– ASUS TUF 15″ (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 3050 Ti) à 899,99€ sur RDC

– HP 17″ (Core i3, 8 Go, SSD 128 Go + HDD 1 To) à 499,99€ sur RDC

– ACER AN515 15″ (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go, GTX 1650) à 599,99€ sur CDiscount

– ACER AN515 15″ (Core i5, 8 Go, SSD 512 Go, RTX 3050) à 749,99€ sur CDiscount

– ASUS Zenbook 13″ (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go) à 799,99€ sur Fnac

– ASUS Zenbook 13″ (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go à 699,99€ sur Fnac

– Apple Macbook Air 13″ (RAM 8Go, SSD 256 Go) à 999,99€ sur Fnac

– HP 15″ (Ryzen 5, 8 Go, SSD 512 Go) à 469,99€ sur CDiscount

– TV 58″ Philips 58TU6905 à 529,99€ sur CDiscount

– TV 43″ Continental Edison à 314,99€ sur CDiscount

– la clé hdmi Fire TV Stick Lite à 18,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick à 22,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K à 33,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K Max à 38,99€ sur Amazon.fr

– la clé Google Chromecast avec Google TV à 49,99€ sur Darty

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 49,99€ sur Darty

– la NVIDIA Shield TV 2019 à 123,99€ sur Amazon.fr

– la NVIDIA Shield TV Pro 2019 à 192,70€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 à 19,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 44,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 64,99€ sur Amazon.fr

– la caméra de surveillance Xiaomi 1080p à 18,99€ sur CDiscount

– la caméra Xiaomi 360° à 37,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs Xiaomi True Wireless à 44,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs Apple AirPods 2 à 114,99€ sur CDiscount

– le casque gaming Logitech G Pro X à 87,90€ sur Amazon.fr

– le casque gaming Logitech G432 à 31,90€ sur Amazon.fr

– le casque gaming Logitech G433 à 37,50€ sur TopAchat avec le code ORCUS

– Nintendo Switch à 266,09€ sur Amazon.fr

– Nintendo Switch + Mart Kart 8 Deluxe à 267,25€ sur Amazon.fr

– Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois NSO + Rayman Legends à 289,99€ sur CDiscount

– Nintendo Switch Oled à 319,99€ sur Fnac

– Jeux Nintendo Switch : plusieurs jeux dispo dès 16,99€ sur Amazon.fr

– Game & Watch Super Mario Bros à 29,99€ sur CDiscount

– Game & Watch The Legend of Zelda à 44,99€ sur Amazon.fr