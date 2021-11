Le youtubeur MrBeast organise un Squid Game grandeur nature, le gagnant empoche 456.000 dolllars

Le célèbre youtubeur américain MrBeast a décidé d’organiser un Squid Game grandeur nature. Il a construit les mêmes décors que ceux de la série de Netflix. Il a également organisé les mêmes jeux que dans l’émission. Mais cette fois-ci, promis, personne ne sera abattu froidement en cas d’échec à l’un des jeux. Au mieux une fausse poche de sang situé sous le T-shirt indiquera que le joueur a perdu.

Comme dans la série originelle : 456 joueurs s’affrontent et jouent à des jeux pour enfants. Le but est de rester le plus longtemps possible en lice, et comme dirait Denis Brogniart : « à la fin il n’en restera qu’un ».

Au final donc, les 456 joueurs s’affrontent à divers jeux comme dans la série : 1, 2, 3 soleil ; le jeu du biscuit ; le tire à la corde ; le jeu de billes et le pont en verre. Ils ont même droit à deux supplémenaires : le jeu du Ddakji (qui consiste à retourner un carton en en lançant un autre) et enfin un jeu de chaises musicales pour départager les derniers joueurs encore en lice.

Et comme dans la vraie série : l’ultime gagnant est reparti avec la somme de 456.000 dollars. Une somme impressionnante pour un jeu sous youtube. Mais qui n’étonnera pas forcémment les fans de MrBeast qui ont l’habitude de le voir dépenser sans compter en organisant des jeux et des activités sans cesse plus impressionnantes.

Il faut dire qu’avec 77 millions d’abonnés sur youtube il peut se permettre pas mal de choses… Selon les rumeurs, pour réaliser ce Squid Game IRL il aurait d’ailleurs débourser la coquette somme de 3,5 millions de dollars, rien que ça…

Sa chaîne youtube est ici et voilà sa vidéo Squid Game :