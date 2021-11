Black Friday : le SSD Crucial MX500 2 To à 159€

Si vous êtes à la recherche d’un SSD de grande capacité, voilà une offre sympatoche débusquée sur Amazon.fr : le SSD Crucial MX500 de 2 To y est vendu seulement 159,99€.

Pour rappel, les Crucial MX500 sont des SSD au format 2,5 pouces dotés d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. Les SSD offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

– SSD Crucial MX500 de 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr

Pour rappel, on a déjà passé en revue sur Bhmag deux versions du MX500 : notre test du MX500 de 500 Go et notre test du MX500 de 1 To.