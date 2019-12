Bon Plan : 22€ la carte micro SDXC SanDisk Ultra de 200 Go

Pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’une carte mémoire de grande capacité, voilà une offre intéressante dénichée sur le site Amazon.de, la version allemande d’Amazon.fr.

L’enseigne propose en ce moment la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 200 Go à seulement 22€. A noter que la SanDisk Ultra de 200 Go offre des débits de 100 Mo/s et elle supporte les normes A1 et UHS-I.

– la micro SDXC Sandisk Ultra 200 Go à 22,99€ sur Amazon.de

A noter que des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de.