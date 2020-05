Bon Plan : 42,99€ la micro SDXC SanDisk Ultra de 256 Go durant les French Days

A l’occasion des French Days, la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 256 Go est disponible aujourd’hui en promotion au prix de 42,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour cette carte de grande capacité et en plus la livraison est gratuite.

Pour information, la carte SanDisk Ultra de 256 Go offre des taux de transferts qui peuvent atteindre 105 Mo/s. C’est un modèle de classe 10 qui supporte les normes A1 et UHS-I.

– la micro SDXC Sandisk Ultra 256 Go à 42,99€ sur Amazon.fr

A noter que d’autres cartes mémoire et des clés usb SANDISK sont également en promotion sur Amazon.fr durant les French Days.