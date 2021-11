Bon Plan : 8 codes promos pour fêter le Single Days sur AliExpress

Afin de célèbrer le Single Days, le site chinois AliExpress propose aujourd’hui une flopée de codes promos. Pour rappel, le Single Days est la fête des célibataires en Chine, elle commence tout doucement à s’importer en France. Elle se fête le 11 novembre autrement dit le 11.11.

Grâce à aux codes promos ci-dessous, vous pourrez acheter du matériel et des accessoires à prix réduits sur Aliexpress. On trouve de tout sur ce site que ce soit du matériel high tech (comme des tablettes, smartphones, etc..) ou des produits et accessoires divers.

Afin de vous aider à faire vos achats, l’enseigne propose ces codes promos :

6€ de réduction dès 40€ d’achats via le code 11BONPLAN6

8€ de réduction dès 50€ d’achats via le code 11AE08

11€ de réduction dès 70€ d’achats via le code 11AE11

15€ de réduction dès 110€ d’achats via le code 11AE15

22€ de réduction dès 150€ d’achats via le code 11AE22

30€ de réduction dès 199€ d’achats via le code 11AE30

45€ de réduction dès 299€ d’achats via le code 11AE45

60€ de réduction dès 399€ d’achats via le code 11AE60

Note : les codes sont valables sur AliExpress jusqu’au vendredi 12 novembre 2021.