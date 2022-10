Bon Plan : à peine annoncés les SSD Crucial P3 sont déjà en promo…

Lancés officiellement au cours de cet été, les SSD Crucial P3 sont déjà en promotion sur le net. On peut en effet les dégoter à de bonx prix sur Amazon.

Pour information, les Crucial P3 sont des SSD M.2. NVMe qui exploitentune interface PCI Express 3.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D à 176 couches conçue par Micron. Ils offrent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.000 Mo/s en écriture.

Pour information, les Crucial P3 de 500 Go, 1 To et 2 To étaient proposés à respectivement 56,39€, 100,79€ et 195,59€ lors de leurs sorties en juillet dernier. On peut maintenant les trouver aux prix suivants :