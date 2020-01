A l’approche du nouvel an, l’abonnement “CDiscount à Volonté” fait son retour à tarif promotionnel : 9€ par an au lieu de 29€. Cette offre permet de bénéficier de la livraison gratuite sur de nombreux produits et d’avoir accès à des offres promotionnelles spécifiques réservées aux membres du programme CDAV.

-> Cdiscount à volonté à 9€ par an (au lieu de 29€).