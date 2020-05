Bon Plan : le disque dur externe WD MyBook de 14 To à 254€ livré

Vous avez besoin d’espace de stockage pour stocker la compta de votre entreprise ? Besoin de place pour stocker la vidéothèque complète des films de Jean Claude VanDamme en 4K Ultra HD ? Vous souhaitez sauvegarder toutes les données de votre PC y compris les photos et les vidéo de vacances de ces 10 dernières années ?

Et bien pas de souci avec le disque dur externe WD MyBook de 14 To qui est en ce moment en promotion à 254,99€ sur Amazon.fr. Le disque dur dispose d’une connectique USB 3.0 ce qui permet de le brancher sur n’importe quel ordinateur (PC/MAC), sur n’mporte quelle console de jeux ou même sur votre téléviseur.

Avec une capacité de 14 Tera Octets vous aurez largement de quoi voir venir…. et vous n’aurez aucun mal à stocker la totalité de vos données préférées.

-> WD MyBook 14 To à 254,99€ sur Amazon.fr

Pour information, le WD MyBook est un disque dur externe de 14 to qui mesure 13,92 x 4,9 x 17,06 cm et pèse 1 kg. Il est équipé d’une connectique USB 3.0 et il offre des débits de 140 Mo/s. Il est par ailleurs couvert par une garantie de trois ans.

Astuce pour les bidouilleurs : Ceux qui le souhaitent peuvent démonterle MyBook. En effet, on trouve généralement à l’intérieur du boitier un disque dur au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus banal : un modèle WD RED ou WD White. Il est donc tout à fait envisageable d’extraire le disque dur de son boîtier en vue de l’installer dans un PC de bureau ou dans un NAS, et ainsi transformer ce disque dur externe en modèle interne. Un peu comme on l’a vu récemment dans ce dossier avec un disque dur Seagate.