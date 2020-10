Kingston DataTraveler Duo : une clé usb à double connectique (USB C / USB A)

La nouvelle clé usb de Kingston, la DataTraveler Duo, est un modèle atypique qui dispose d’une double connectique. En effet, elle est dotée d’un connectique USB de type A d’un côté et on trouve un connecteur USB de type de C à l’autre extrémité, ce qui permet de la connecter facilement à la plupart des appareils du marché que ce soit un ordinateur, un smartphone, une tablette, ou autres.. Les deux connecteurs répondent à la norme USB 3.2 Gen1.

La DataTraveler Duo existe pour l’instant en deux capacités de stockage : 32 Go et 64 Go. Elle offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 100 Mo/s. A noter que la clé mesure 64.05 x 21.2 x 10.4 mm et pèse 10 grammes.

Pour le moment, on ne connaît pas son prix mais on sait qu’elle sera couverte par une garantie de cinq années.