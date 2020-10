Apple publie la version 14.1 d’iOS et iPadOS pour ses terminaux mobiles

– Prise en charge de la lecture et de la modification des vidéos HDR 10 bits dans l’app Photos sur l’iPhone 8 et ultérieurs.– Corrige un problème entraînant l’affichage de certains widgets, dossiers et icônes en taille réduite sur l’écran d’accueil.– Résout un problème pouvant entraîner la suppression d’apps des dossiers lors du glissement des widgets vers l’écran d’accueil.– Résout un problème causant l’envoi de certains e-mails à partir d’un alias incorrect dans l’app Mail.– Résout un problème pouvant empêcher l’affichage des informations liées à la région d’émission des appels entrants.– Corrige un problème dans le cadre duquel la sélection du zoom avant et d’un code constitué de caractères alphanumériques pouvait entraîner le chevauchement du bouton d’appel d’urgence de l’écran d’accueil verrouillé et de la zone de saisie de texte sur certains appareils.– Résout un problème entraînant l’incapacité ponctuelle pour certains utilisateurs d’ajouter ou de télécharger des morceaux vers leur bibliothèque lors de la consultation d’un album ou d’une playlist.– Résout un problème pouvant empêcher l’affichage du chiffre zéro dans Calculette.– Résout un problème entraînant la baisse temporaire de la résolution des vidéos diffusées en début de lecture.– Résout un problème pouvant empêcher la configuration d’une Apple Watch pour les membres de la famille.– Corrige un problème pouvant entraîner l’affichage erroné du matériau du boîtier de l’Apple Watch dans l’app Apple Watch.– Résout un problème dans l’app Fichiers à cause duquel certains fournisseurs de services sur le cloud via MDM pouvaient afficher de façon erronée certains contenus comme étant indisponibles.– Renforce la compatibilité avec les points d’accès Wi-Fi Ubiquiti.Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante