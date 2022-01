Bon Plan : le gros récap des soldes 2022 (2ème démarque)

Voilà notre récapitulatif des bonnes affaires dénichées sur le net durant les soldes. Vous trouverez ci-dessous des promos et des bons plans à valoir sur des produits high tech et informatique.

Voilà notre récapitulatif des bonnes affaires dénichées sur le net durant les soldes. Vous trouverez ci-dessous des promos et des bons plans à valoir sur des produits high tech et informatique : des cartes mémoires, des disques durs, des SSD, des boitiers PC, des PC portables, du matériel audio – vidéo, etc…

Si vous ne trouvez pas votre bonheur ci-dessous voilà quelques boutiques : Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Grosbill, LDLC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

– Amazon.fr popose de nombreux produits soldés

– Amazon.fr : plusieurs smartphones Xiaomi soldés

– Amazon.fr : rechargez votre compte de 80€, obtenez un code promo de 8€

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Prime durant 30 jours

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Music Unlimited pendant 30 jours

– But propose des soldes jusqu’à -70%

– CDiscount propose des soldes jusqu’à -70%

– Darty propose des soldes jusqu’à- 50%

– Darty : 20€ de remise dès 300€ d’achats via le code DARTY20

– FNAC prospose des soldes jusqu’à 80% de remise

– FNAC : 10€ offerts tous les 100€ d’achats via le code PROMO10

– GrosBill : jusqu’à 70% de remise sur les produits soldés

– LDLC : 32% sur le coin des affaires +10% via le code BINGO

– RueDuCommerce propose pas mal de soldes

– RueDuCommerce : 15% de remise sur les PC et moniteurs ASUS

– RueDuCommerce : 15% sur une sélecction MSI

– RueDuCommerce : 20% sur une sélection stockage et RAM

– TopAchat propose de nombreux produtits soldés

– TopAchat: 6% de remise sur des kits d’évolution via le code CARLYLE

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi : obtenez 20€ de remise dès 100€ d’achats

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk « Nintendo Switch » 128 Go à 23,75€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 64 Go à 14,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,01€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 256 Go à 39,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 39€ sur Amazon.de

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ PNY WD Blue 1 To à 86,68€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS600 120 Go à 19,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Gigabyte 256 Go à 22,99€ sur CDiscount

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 50,93€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 86,89€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 EVO 1 To à 102,90€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 169,39€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 2 To à 157,99€ sur Amazon.de

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3 D 1 To à 89,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3 D 2 To à 169,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe WD Blue SN550 250 Go à 39,38€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 512 Go à 74,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro 1 To à 149,99€ sur Amazon.de

– le SSD M.2. NVMe Corsair MP600 Pro 2 To à 345,98€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN850 2 To à 387,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P5 1 To à 99,95€ sur Amazon.fr

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 2 To à 53,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 4 To à 84,99€ sur Amazon.fr

– lot de 2 Seagate IronWolf 4 To (pour NAS) à 189,99€ sur CDiscount

Disques durs externes

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 8 To à 159,90€ sur Amazon.de

– le disque dur USB 3.0 WD MyBook 12 To à 222€ sur Amazon.de

– le disque dur 2,5″ USB 3.0 WD Elements 5 To à 99,99€ sur Amazon.fr

Boîtiers

– le boîtier Thermaltake Level 20 VT à 99,99€ sur Topachat

– le boîtier INZXT H210 noir à 64,99€ sur TopAchat

– le boîtier Zalman Z8 TG à 69,99€ sur TopAchat

– le boîtier Zalman S2 TG à 21,99€ sur TopAchat

– le boîtier INWIN 103 à 49,99€ sur TopAchat

– le boitier Fractal Design Focus G à 59,99€ sur CDiscount

Souris / claviers

– la souris filaire AORUS M3 à 39,99€ sur TopAchat

– la souris filaire MSI Clutch GM41 à 34,99€ sur TopAchat

– le clavier filaire Logitech K280e Pro à 17,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Corsair K65 RapidFire à 109,03€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G203 Lightsync à 22,99€ sur Amazon.fr

– la souris SteelSeries SenSei Tei à 39,99€ sur Amazon.fr

– clavier + souris The G-Lacb RGB à 25,09€ sur Amazon.fr (via coupon)

Moniteurs

– le moniteur 27″ ASUS VG279Q à 254,95€ sur Amazon.fr

– le moniteur 27″ ASUS VG27AQZ à 329,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ Samsung G3 à 179,95€ sur LDLC

– le moniteur 31″ ACER Nitro XV322QU à 337,49€ sur CDiscount

– le PC portable ASUS TUF516PM à 999,99€ sur CDiscount

(écran 15″, RTX 3060, Core i5-11300H, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable HP 17″ à 599,99€ sur RueDuCommerce

(écran 17″, Core i3, RAM 8 Go, SSD 128 Go)

– le PC portable ACER AN515 15″ à 892,40€ sur CDiscount

(écran 15″, GTX 1650, Core i5-10300H, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable ASUS STRIX G15-G512LU à 1299,99€ sur RueDuCommerce

(écran 15″ 240 Hz, GTX1660Ti, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable FUJITSU Lifebook A3510 à 549,95€ sur LDLC

(écran 15″, Core i5-1035G1, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable FUJITSU Lifebook A3510 à 449,95€ sur LDLC

(écran 15″, Core i3-1005G1, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable LENOVO IdePad5 à 579,99€ sur Darty via le code DARTY20

(écran 15″, Ryzen 7 5700U, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable HP 17-CP0281NF à 779,99€ sur Darty via le code DARTY20

(écran 17″, Ryzen 7 5700U, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable DELL Inspiron 3501 à 449,99€ sur RueDuCommerce

(écran 15″, Core i3, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

Téléviseurs

– TV 40″ Hisense 40A5600F à 229,99€ sur CDiscount

– TV 43″ QLED Continental à 299,99€ sur CDiscount

Accessoires

– la clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick à 34,90€ sur CDiscount

– Fire TV Stick Lite à 22,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K à 34,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K Max à 39,99€ sur Amazon.fr

Audio

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 199,85€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 129€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,98€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Game & Watch Zelda à 44,99€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Switch Oled à 319,99€ sur Fnac

– la Nintendo Switch à 266,09€ sur Amazon.fr

– la manette Split Pad Pro pour Nintendo Switch (dispo en rouge ou bleu) à 49,99€ sur Amazon.fr