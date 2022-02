Epic Games offre le jeu Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Le jeu Yooka-Laylee and the Impossible Lair est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store cette semaine.

Le jeu Yooka-Laylee and the Impossible Lair est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store cette semaine. C’est un jeu de plateforme plutôt bien fichu dans lequel vous incarnez un caméléon et une chauve souris.

Vous pouvez récupérer le jeu gratis sur cette page du store jusqu’au jeudi 10 février à 17 heures.

