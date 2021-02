Bon Plan : le gros récap’ des soldes et bonnes affaires 2021 !

Amateurs de bonnes affaires, voici notre récapitulatif hebdomadaire des soldes et bons plans dégotés sur le net. Vous trouverez ci-dessous des promos et bonnes affaires à valoir sur pas mal de produits high tech et informatique : des cartes mémoires, des disques durs, des SSD, des boitiers PC, des PC portables, du matériel audio – vidéo, des consoles, etc…

A noter que l’enseigne CDiscount propose deux codes promos : le premier permet d’obtenir 10€ de réduction dès 99€ d’achats tandis que le second propose 25€ de remise dès 249€ d’achats. De son côté, le site Rakuten propose un coupon de 15€ de réduction à valoir sur toute commande d’au moins 99€d’achats.

Le tout est à découvrir ci-dessous.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le récap ci-dessous voilà quelques boutiques :

– Amazon.fr popose de nombreuses ventes flash

– But propose des soldes jusqu’à -60%

– CDiscount propose des soldes jusqu’à -80%

– CDiscount offre 10€ de remise dès 99€ d’achats via le code “10EUROS”

– CDiscount offre 25€ de remise dès 249€ d’achats via le code “25EUROS”

– Darty propose des soldes jusqu’à- 50%

– FNAC propose des soldes jusqu’à- 80%

– LDLC : 12% sur une sélection d’enceintes hifi et home cinéma via le code “TRIBUDUSON”

– LDLC : 10% sur tous les PC LDLC et ALTYK sous Windows 10 via le code “FENETRE”

– LDLC offre 15% de remise sur les SSD M.2. Fox Spirit via le code “TGV”

– LDLC offre 10% de remise sur le système Orbi WiFi 6 Dual Band via le code “CONNECT”

– Materiel.net offre jusqu’à 15% de remise sur des cartes mères ASUS via le code “CONFITURE”

– Materiel.net : jusqu’à 200€ de remise sur les PC portables gamer

– Materiel.net : 33% de remise sur certains produits Fractal

– Rakuten offre 15€ de remise dès 99€ d’achats avec le code “RAKUTEN15”

– RueDuCommerce propose pas mal de produits soldés

– RueDuCommerce offre jusqu’à 7% de remise sur le gaming

– TopAchat offre 10% de remise sur une sélection de boîtiers

– TopAchat offre 10% de remise sur une sélection de RAM

– TopAchat offre 10% de remise sur une sélection de watercooling

– TopAchat offre 10% de remise sur une sélection de ventirad

– TopAchat propose de nombreux produits soldés

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 24€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 200 Go à 20€ sur Amazon.de (+ port)

– la micro SDXC SanDisk “Nintendo Switch” 128 Go à 23,56€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 12,54€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 19,20€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ PNY CS600 120 Go à 17,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Western Digital WD Green 240 Go à 30,90€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 33,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 480 Go à 47,45€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 51,99€ sur CDiscount

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 500 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 89,89€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 1 To à 93,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 860 EVO 1 To à 110€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 860 EVO 1 To à 109,95€ sur LDLC via le code “SPEEDBLUE”

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 2 To à 169,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 de 1,92 To à 171,99€ sur RueDuCommerce

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe WD Blue SN550 250 Go à 39,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 500 Go à 58,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 512 Go à 64,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Silicon Power A60 500 Go à 61,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Silicon Power A60 1 To à 94,99€ sur Amazon.fr

SSD externes

– le SSD PNY CS1050 960 Go à 105€ sur Amazon.fr

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 1 To à 37,90€ sur RueDuCommerce

– le disque dur SATA III Western Digital WD Blue 1 To à 39,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 2 To à 56,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 4 To à 85,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 99,99€ sur RueDuCommerce

Disques durs externes

– le disque dur USB 3.0 Silicon Power A62 2 To à 69,99€ sur TopAchat

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 6 To à 114,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 8 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD_Black P10 5 To à 139,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 Western Digital MyBook Duo 28 To à 549,99€ sur Amazon.fr

NAS

– le NAS Synology DS218Play + 2 Seagate IronWolf 2 To à 388,99€ sur CDiscount

Boîtiers

– le boîtier Zalman T4 à 29,99€ sur TopAchat.

– le boîtier Zalman M1 est à 39,99€ sur Topachat

– le boîtier NZXT H210i noir et rouge à 65,98€ sur Amazon.fr

– le boîtier InWin 904 Plus gris est à 99,99€ sur TopAchat

– le boîtier Corsair 4000D blanc avec fenêtre à 81,75€ sur RueDuCommerce

Souris / claviers

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 59,05€ sur Amazon.fr

– le clavier filaire Logitech K280e Pro à 29,99€ sur Amazon.fr

Moniteurs

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 259,99€ sur GrosBill

– le moniteur 27″ LG 27GN800-B à 329,99€ sur Darty

– le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH à 824,99€ sur CDiscount via le code “25EUROS”

(écran 15″, RTX 2060, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable Lenovo Legion 517ARH05H à 1074,99€ sur CDiscount via le code “25EUROS”

(écran 17″, RTX 2060, Ryzen 5 4600H, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1799,99€ sur TopAchat

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 10)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1499,99€ sur RueDuCommerce

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)

– le PC portable ASUS ZenBook Duo UX481FA à 1199,99€ sur RDC

(écran 14″, Core i5-10210U, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 10)

Téléviseurs

– TV 70″ Philips 70PUS7555/12 à 674,99€ sur CDiscount via le code “25EUROS”

– TV 40″ Hisense 40A5600F à 304,99€ sur Cdiscount

Accessoires

– la clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick à 29,99€ sur CDiscount

– la caméra IP extérieure Wansview W5 à 31,79€ sur Amazon.fr (via coupon)

Smartphones

– Apple iPhone 8 64 Go reconditionné à 238,52€ sur CDiscount

Audio

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 212€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 136€ sur Amazon.fr

-les écouteurs Samsung Galaxy Bugs blanc à 97€ sur CDiscount

– le casque Bose QC35 II noir à 227€ sur RueDucommerce

– le casque Bose QC35 II argent à 227€ sur RueDucommerce

Retrogaming DIY

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 45€ sur Amazon.fr

– le pack Raspberry Pi 3 B+ + microSD + alim + boîtier à 67,99€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag GPI Case à 64,80€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NesPI Case+ avec refroidissement à 29,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case à 23,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 25,29€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NESPi4Case (pour Pi4) à 48,44€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le boitier pour Raspberry Pi P/2B/3B/3B+ à 2,99€ sur TopAchat

Retrogaming officielles

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,99€ sur Fnac.com

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,18€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

– la borne d’arcade Arcade1Up Final Fight à 305,06€ sur Amazon.fr

– la borne d’arcade Arcade1Up Street Fighter II à 263,21€ sur Amazon.fr

– la réhausse pour borne Arcade1Up à 49,46€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 24,69€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 15,90€ sur Amazon.fr

– la console Nintendo Switch édition Mario à 284,99€ sur CDiscount (via le code “25EUROS”)

– le pack Nintendo Switch Lite corail + Animal Crossing à 204,99€ sur CDiscount (via le code “25EUROS”)

– le pack Nintendo Switch Lite turquoise + Animal Crossing à 204,99€ sur CDiscount (via le code “25EUROS”)

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – 30Go de DATA à 2,99€/mois

– CDiscount Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – 60Go de DATA à 7,99€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 1Go de DATA à 5€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 13€/mois

– Red By SFR : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 200Go de DATA à 15€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 2 Go de DATA à 5,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60 Go de DATA à 12,99€/mois

– B&You : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 200 Go de DATA à 14,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 13,99€/mois

– Sosh : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15,99€/mois

– La Poste Mobile : forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 10,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 30 jours.

– Amazon Music HD : le site de streaming musical HD est gratuit pendant 30 jours.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.