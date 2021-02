Epic Games vous offre le jeu For The King

Histoire de vous occuper durant ce week-end, Epic Games vous offre en ce moment le jeu “For The King”. Le jeu est disponible sur cette page. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au jeudi 11 février à 17 heures.

For The King vous met à l’épreuve avec un mélange habile de stratégie, de combats au tour par tour et d’éléments rogue-like. La génération procédurale des cartes, des quêtes et des événements confère un caractère unique à chaque partie. Explorez Fahrul en solo ou coopérez d’autres joueurs, en local ou en ligne. Divisez vos forces pour couvrir plus de terrain ou formez un groupe soudé pour augmenter vos chances de survie !