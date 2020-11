Bon Plan : le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket Q de 500 Go à 59€ et 1 To à 97€

Le SSD Sabrent Rocket Q d’une capacité de 500 Go et 1 To est en ce moment en promotion sur Amazon.fr à l’occasion d’une vente flash.

Pour rappel, le Sabrent Rocket Q est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3 couplée à de la mémoire NAND Flash 3D QLC.

Rocket Q 500 Go

La version 500 Go du Rocket Q offre des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture. A l’occasion d’une vente flash, le SSD Sabrent Rocket Q de 500 Go s’affiche à seulement 59,92€ sur Amazon.fr.

– Sabrent Rocket Q 500 Go à 59,92€ sur Amazon.fr

Rocket Q 1 To

De son coté, le Rocket Q de 1 To grimpe à 3.200 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture. Il est disponible au prix de 97,42€ sur Amazon.fr durant la vente flash.

– Sabrent Rocket Q 1 To à 97,42€ sur Amazon.fr