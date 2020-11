Bon Plan : le SSD portable Crucial X8 de 1 To est à 129€

Le SSD portable Crucial X8 d’une capacité de 1 To est dispo aujourd’hui au prix de 129,95€ sur Amazon.fr. Pour rappel, le Crucial X8 est un SSD portable très compact qui dispose d’une connectique USB C. Sa coque renforcée en aluminium lui permet de résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations et même aux termpératures extrêmes. Au niveau des performances, l’appareil offre des débits pouvant aller jusqu’à 1050 Mo/s en lecture

