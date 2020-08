Le SSD WD Green de Western Digital est disponible à bon prix en ce moment sur le net. On peut en effet dénicher la version 480 Go du WD Green à seulement 49,99€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, ce SSD au format 2,5 pouces exploite de la mémoire NAND Flash TLC (3 bits par cellule) et embarque un contrôleur Silicon Motion SM2258XT. Côté performances, le disque offre des taux de transferts pouvant 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, ce qui fait de lui un modèle d’entrée de gamme plutôt abordable qui permettra d’offrir une nouvelle jeunesse à n’importe quel PC (fixe ou portable) et ce à moindre coût.

– SSD WD Green 480 Go à 49,99€ sur Amazon.fr