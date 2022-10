Bon Plan : les meilleures offres du moment pour les forfaits 4G

Les opérateurs mobiles proposent régulièrement des forfaits 4G en promotion. En ce moment, il est possible de dégoter des forfaits incluant de 50 à 200 Go de DATA.

Les opérateurs mobiles proposent régulièrement des forfaits 4G en promotion. En ce moment, il est possible de dégoter des forfaits incluant de 50 à 200 Go de DATA à des tarifs variant de 9,99€ à 19,99€ par mois en fonction de la quantité de DATA proposée.

Les formules proposées sont assez larges et assez diverses afin de convenir au plus grand nombre et de s’adapter au profil de l’utilisateur qu’il soit consommateur de beaucoup de données (gaming, réseaux sociaux, svod, etc..) ou non.

Petit rappel :

Lors de la souscription à un nouveau forfait, vous avez la possibilité d’obtenir un nouveau numéro de téléphone ou de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour se faire, vous devez avoir à disposition le numéro RIO de votre ligne, vous l’obtiendrez en contactant le 3179 par SMS ou par téléphone.

Dernière mise à jour des offres : le 28/10/2022

En ce moment, CDiscount Mobile propose 3 forfaits en promo :

forfait avec 50 Go de DATA à 9,99€ par mois sans engagement + 9 Go pour Europe / DOM.

à 9,99€ par mois sans engagement + 9 Go pour Europe / DOM. forfait avec 100 Go de DATA à 10,99€ par mois pendant un an (puis 13,99€/mois)+ 13 Go pour Europe / DOM.

à 10,99€ par mois pendant un an (puis 13,99€/mois)+ 13 Go pour Europe / DOM. forfait avec 120 Go de DATA à 13,99€ par mois sans engament + 13 Go pour Europe / DOM.

Note : La promo est valable jusqu’au 01/11/2022. La carte SIM est à 10€.

De son côté, l’opérateur RED by SFR propose 2 forfaits 4G en promo :

forfait avec 100 Go de DATA à 17€ par mois + 17 Go pour Europe / DOM.

à 17€ par mois + 17 Go pour Europe / DOM. forfait avec 200 Go de DATA à 20€ par mois + 20 Go pour Europe / DOM.

Note : La promo est valable jusqu’à une date indéterminée. La carte SIM est facturée 10€.

L’opérateur Bouygues Telecom dispose de 2 forfaits en promo :

forfait avec 100 Go de DATA à 15,99€ par mois + 20 Go pour Europe / DOM.

à 15,99€ par mois + 20 Go pour Europe / DOM. forfait avec 200 Go de DATA à 19,99€ par mois + 25 Go pour Europe / DOM.

Note : La promo est valable jusqu’à une date indéterminée. La carte SIM est facturée 10€.

De son côté, l’opérateur SOSH qui propose un forfait en série limitée :

forfait avec 100 Go de DATA à 17,99€ par mois + 20 Go pour Europe / DOM.

à 17,99€ par mois + 20 Go pour Europe / DOM. forfait avec 120 Go de DATA à 19,99€ par mois + 25 Go pour Europe / DOM.

Note : La promo est valable jusqu’à une date indéterminée. La carte SIM est facturée 10€.

Chez La Poste Mobile trois forfaits sont dispo :

forfait avec 100 Mo de DATA à 4,99€ par mois dont 100 Mo pour Europe / DOM.

à 4,99€ par mois dont 100 Mo pour Europe / DOM. forfait avec 50 Go de DATA à 9,99€ par mois + 15 Go pour Europe / DOM.

à 9,99€ par mois + 15 Go pour Europe / DOM. forfait avec 100 Go de DATA à 14,99€ par mois + 15 Go pour Europe / DOM.

Note : La promo est valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM : 10€.