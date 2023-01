Comment débuter dans le secteur de la tech ?

Numérisation de la société, télétravail, le secteur de la tech poursuit son expansion. Si les offres d’emploi se multiplient, les métiers se spécialisent et les compétences demandées sont de plus en plus pointues. Dans ce contexte, comment se lancer dans les nouvelles technologies ?

Quel niveau et quelle durée de formation suivre pour travailler dans la tech ?

Si le secteur de la tech vous attire, voici quelques informations qui devraient vous intéresser. Les métiers sont variés tout comme la façon d’y accéder. Les autodidactes ont bien entendu toujours leur place, mais pour ceux qui souhaitent suivre un parcours de A à Z et obtenir un diplôme ou titre reconnu par l’État, la question de la formation se pose. Ensuite, tout dépend du temps que vous pourrez / voudrez accorder aux études qui peut être plus ou moins long selon la profession envisagée.

Les niveaux de formation

Filières informatique, programmation, cybersécurité, Cloud ou encore Big Data… Les diplômes les plus courants sont les BTS (Brevet de technicien supérieur) de niveau bac + 2, les bachelors ou licences, bac + 3 et les masters, bac + 5.

La durée de formation

En parcours initial ou en alternance : entre 2 et 5 ans

En parcours initial, il faut compter entre deux et cinq années d’études après le bac en moyenne selon le métier souhaité et les spécialisations envisagées. Si les bancs de l’école vous effraient, il existe d’autres voies possibles vous permettant d’obtenir ces niveaux. Vous avez envie de travailler au plus vite ? Vous pouvez opter pour des formations en alternance, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Votre emploi du temps est divisé en deux : un temps en agence, start up, société de services et d’ingénierie en informatique (SSII) ou au sein du département développement technique ou multimédia d’une entreprise et un autre en établissement scolaire. L’avantage ici concerne évidemment la plongée dans l’univers professionnel et ses projets techniques concrets.

Par le biais d’une formation courte : entre 6 et 24 mois

Vous avez déjà un pied dans le monde du travail ? Vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Vous avez à votre actif une première expérience dans un métier qui n’a rien à voir avec les nouvelles technologies et vous souhaitez vous reconvertir ? Vous n’avez pas de diplôme dans le domaine, mais vous avez par contre une curiosité sans fin pour l’informatique ? Les raisons sont multiples de suivre une formation courte. Celle-ci dure entre 6 et 24 mois.

Comment choisir une formation courte pour travailler dans la tech ?

Une formation courte permet d’acquérir des compétences concrètes en un temps réduit. Ces formations particulièrement adaptées aux personnes en reconversion offrent la possibilité de se former à un nouveau métier et de postuler pour un poste, en CDI (contrat à durée indéterminée) ou en CDD (contrat à durée déterminée).

Des cours sur place, à distance ou en téléprésentiel

Si ce mode d’apprentissage vous intéresse, il va falloir trouver l’école qui vous convient. Il en existe de nombreuses qui dispensent des cours en ligne, en présentiel ou en téléprésentiel comme l’école tech O’clock. À vous de repérer celle qui propose le parcours et les modules nécessaires au métier que vous souhaitez exercer. Au-delà du contenu, il vous faudra également comparer les frais d’inscription qui peuvent être élevés et les modes de financement possibles. Heureusement, quelques repères sont là pour vous aider.

Les repères pour bien choisir sa formation

Parmi les plus connus, il y a notamment la marque Qualiopi. Elle permet de certifier la qualité des actions mises en place par l’organisme de formation pour favoriser l’acquisition de compétences. Par ailleurs, si le titre visé est inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), cela veut dire qu’il est reconnu par l’État. Côté financement, et si vous travaillez déjà, cette information devrait vous intéresser, il concerne le CPF ou compte personnel de formation. Une formation éligible au CPF signifie que vous pouvez la financer intégralement ou en partie avec la somme disponible sur votre compte.

Quels sont les métiers de la tech accessibles en formation courte ?

Le secteur de la tech est riche de nombreux métiers et en mouvement constant. Une profession choisie à un instant T demandera toujours de se tenir informer des évolutions du secteur. Voici un exemple de quatre métiers accessibles en formation courte dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Le développeur front-end

Le développeur front-end utilise HTML ou encore JavaScript pour réaliser les interfaces d’un site ou d’une application visibles pour l’utilisateur. Il travaille sur l’ergonomie et l’adaptabilité pour que les écrans soient aussi lisibles sur ordinateurs que sur téléphones portables ou tablettes.

Le développeur back-end

Le développeur back-end quant à lui intervient sur l’envers du décor, sur tout ce qui ne se voit pas, la base de données par exemple. Il fait en sorte que l’ensemble fonctionne correctement et pour cela il utilise différents langages (SQL, Python, PHP…).

Le développeur full stack

Le développeur full stack est polyvalent. Il est autant à l’aise dans la partie front-end que back-end. Il possède donc des connaissances multiples et est capable de s’adapter à toutes les situations.

Le scrum master

Le scrum master travaille avec les clients, les chefs de projets, les products owners, les développeurs sur des projets digitaux. Il est d’ailleurs souvent lui-même un ancien développeur. Son rôle est essentiel pour la dynamique et la bonne réalisation d’un logiciel ou d’un site, car il favorise les échanges et la bonne communication au sein du groupe de travail. Pour y parvenir, il s’appuie sur la méthode Scrum dérivée des méthodologies agiles. Au-delà de ces quelques métiers présentés ci-dessus, il existe une multitude d’autres spécialisations dans l’univers des nouvelles technologies permettant d’évoluer tout au long de sa carrière. Le secteur, encore à dominante masculine, tend à se féminiser et propose des emplois susceptibles de plaire à tous types de profils. Pour réussir dans ce domaine en mouvement, il faut avoir évidemment un minimum de rigueur, une soif d’apprendre et être à l’aise avec les outils informatiques.