Bon Plan : le récap’ des bonnes affaires du week-end (12-13 septembre 2020)

Voici comme chaque week-end notre récapitulatif des bons plans dénichés sur le web. Et comme d’habitude vous verrez il y a pas mal de bonnes affaires à valoir sur les produits high tech, l’informatique et les composants.

Le tout est à découvrir ci-dessous.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le récap ci-dessous voilà quelques boutiques :

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

MAJ le 12/09/2020 à 10h00

– Amazon : 5€ de réduction dès 25€ d’achats pour les primes avec le code “PRIME05”

– Amazon : jusqu’à 50% de remise sur une sélection de DVD et Blu-ray

– Amazon : 5 films pour 30€ avec le code “4ODQIFMATPGX”

– Amazon : 2 films achetés : le 3ème offert avec le code “2JU3PLUS1”

– Amazon : 2 films Disney Pixar achetés : le 3èeme offert

– Darty : 30€ en carte cadeau tous les 200€ d’achats avec le code “DARTY30”

– Fnac : 10€ offerts tous les 100€ d’achats

– LDLC : 25% de remise sur le coin des affaires avec le code “ENQUETE”

– Materiel.net : 7% sur les PC portables sous Windows 10 Pro via le code “PRO7”

– Materiel.net : 10% sur les PC Materiel.net avec CPU Intel via le code “10GEN10”

– Materiel.net : 10% sur certaines cartes mères ASUS via le code “ZASUS”

– Materiel.net : 20% sur tous les claviers via le code “HERITAGE”

– Materiel.net : 20% sur toutes les souris via le code “HERITAGE”

– Materiel.net : 20% sur tous les tapis de souris via le code “HERITAGE”

– Materiel.net : 20% sur tous les casques micro via le code “HERITAGE”

– TopAchat : 7% de remise sur les périphériques avec le code “SETUP”

– TopAchat : 10% sur la mémoire RAM avec le code “POMME”

– TopAchat : 6% sur les PC assemblés avec le code “CLASSE”

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 24,37€ sur Amazon.de (+port)

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 47,77€ sur Amazon.de (+port)

– la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 27,99€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Extreme Pro 128 Go à 30,99€ sur Amazon.de (+port)

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 18,88€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 512 Go à 57,99€ sur Amazon.de (+port)

SSD

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 480 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 500 Go à 59,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 78,96€ sur Amazon.de (+ port)

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 2 To à 159,99€ sur Amazon.de (+ port)

– le SSD 2,5″ Samsung 860 QVO 1 To à 129,99€ sur TopAchat (+port)

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 2 To à 179,43€ sur Amazon.de (+port)

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 104,70€ sur Amazon.de (+port)

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 51,59€ sur le site Crucial

– le SSD M.2. NVME Samsung 970 EVO 1 To à 129,99€ sur Amazon.de (+port)

– le SSD M.2. NVME PNY CS3030 500 Go à 74,69€ sur Amazon.fr

Disques durs

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 112,49€ sur RDC (+port)

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 2 To à 59,99€ sur Fnac.com (+port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 6 To à 109,43€ sur Amazon.de (+port)

– le disque dur portable USB 3.0 WD Elements 5 To à 96,51€ sur Amazon.de (+port)

Processeurs

– le processeur AMD Ryzen 5 3400G à 134,90€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 188,04€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 7 3600X à 203,73€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 279€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 9 3900X à 409€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 9 3900XT à 465€ sur Amazon.de (+port)

Packs carte mère + processeur (+ ram)

– Pack carte mère MSI B550 Tomahawk + Ryzen 7 3700X + RAM HyperX Fury 16 Go + Assassin’s Creed Valhalla à 549,99€ sur TopAchat (+ port)

– Pack carte mère MSI Z390 + Intel Core i5 3600K + RAM Corsair Vengeance 16 Go DDR4 à 349,90€ sur RDC

– Pack carte mère MSI Z390-A Pro + Intel Core i5 9600K à 274,90€ sur RDC

RAM

– kit DDR4 3000 GSKill 16 Go (2×8) à 49,49€ sur Alternate.fr (+port)

– kit DDR4 3600 GSKill 32 Go (2×16) à 162,99€ sur Amazon.de (+port)

– kit DDR4 3200 Crucial Ballistix 16 Go (2×8) à 66,99€ sur Amazon.fr

– kit DDR4 3200 Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8) à 54,90€ sur Amazon.de (+port)

– kit DDR4 3600 Corsair Vengeance 16 Go (2×8) à 60,87€ sur Amazon.de (+port)

– kit DDR4 3200 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 71,99€ sur Amazon.de (+ port)

– kit DDR4 3200 HyperX Predator 16 Go (2×8) à 59,90€ sur Amazon.de (+port)

– kit DDR4 3600 HyperX Fury 16 Go (2×8) à 88€ sur Amazon.es (+port)

Cartes mères

– la carte mère ASUS TUF B450 Pro Gaming à 100,87€ sur Amazon.de (+port)

– la carte mère ASUS TUF B450 Plus Gaming à 89,90€ sur Amazon.de (+port)

– la carte mère Gigabyte B450 Gaming à 84,90€ sur Amazon.fr

– la carte mère MSI B450M-A Pro Max à 69,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 49,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 21,49€ sur Amazon.fr

– le clavier sans fil Microsoft All Ion One Media à 29,99€ sur Amazon.fr

– le clavier gaming RGB Logitech G416 à 69,99€ sur Amazon.fr

– le clavier gaming RGB Logitech G915 à 194,96€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le clavier gaming RGB Logitech G815 à 154,96€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 98,99€ sur CDiscount (+port)

– le moniteur Viewsonic VX2458 à 159,95€ sur Materiel.net (+port)

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 263,99€ sur GrosBill (+port)

– Lenovo 15,6″ Legion Y540 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go + HDD 1 To, GTX1660Ti) à 799,99€ chez CDiscount via le code “LENOVO50”

– ACER 15,6″ Aspire 3 A315 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 519,99€ sur Fnac

Téléviseurs

– TV 65″ SONY KD65XF709 à 666,46€ sur CDiscount

– TV 55″ Continental Edison à 357,99€ sur CDiscount (+port)

– TV 31″ Xiaomi Mi Smart TV à 156,95€ sur Amazon.de (+port)

– TV 43″ Xiaomi Mi Smart TV à 281€ sur Amazon.de (+port)

– TV 55″ Xiaomi Mi Smart TV à 399,99€ sur CDiscount

Multimédia

– le boitier TV NVIDIA Shield 2019 à 159,99€ sur Amazon.fr

– le boitier TV NVIDIA Shield Pro 2019 à 216,83€ sur Amazon.fr

– la clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick à 37,60€ sur CDiscount

– la clé HDMI Amazon FireTV Stick 4K à 59,99€ sur Amazon.fr

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 46,97€ sur CDiscount

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 40,21€ sur Rakuten (via parrainage)

– l’enceinte connectée Google Home Mini à 22€ sur Rakuten (via parrainage)

– le vidéo projecteur Full HD Alfawise BD1080P à 159,10€ sur Gearbest

Caméras

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– la caméra connectée Full HD Alfawise N816 à 23,22€ sur Gearbest

Ecouteurs

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 13,99€ sur CDiscount (+port)

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 223,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 139€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC (+port)

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 39,32€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM à 46,22€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 58,44€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– le boitier RetroFlag GPI Case à 64,90€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NesPI Case+ avec refroidissement à 25,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case à 24,98€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 14,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NESPi4Case (pour Pi4) à 49,99€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la Game & Watch Super Mario Bros à 49,99€ sur Fnac.com et CDiscount

– la console Neo Geo Mini + 40 jeux à 71,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la manette sans fil 8bitdo SF30 Pro à 38,76€ sur Amazon.fr

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 25,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 14,99€ sur Amazon.fr

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 30Go de DATA à 2,99€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 14€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 16€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Mo de DATA à 4,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 13,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 15,99€/mois

– Sosh : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 15,99€/mois

– La Poste Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 30 jours.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.