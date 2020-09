Caractéristiques Xbox Series S vs Xbox Series X

Les prochaines consoles de Microsoft font parler d’elles depuis le début de la semaine. Et de fuites en annonces officielles (voir ici et là) on connaît maintenant la totalité des informations ayant trait aux prochaines consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Voici donc un petit condensé des caractéristiques techniques des deux consoles qui seront commercialisés à partir du 10 novembre 2020. Pour rappel, elles coûteront respectivement 299,99€ et 499,99€.

Voilà les caractéristiques des deux machines :