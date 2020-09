Synology DS1621xs+ : un NAS 6 baies survitaminé (Xeon D-1527, 8 Go RAM, RJ45 10 Gb/s, 2 M.2. NVMe)

Synology vient d’officialiser la sortie d’un nouveau NAS qui porte le nom de DS1621xs+. Ce nouvel appareil est un NAS haut de gamme qui vise essentiellement les entreprises. Il faut dire que l’engin propose pas moins de six baies de stockage et des caractéristiques techniques un peu plus élevées qu’à l’accoutumée.

En effet, le DS1621xs+ embarque un processeur quad core Intel Xeon D-1527 qui fonctionne à la fréquence de 2,2 GHz (boost à 2,7 GHz). Il est également équipé de 8 Go de mémoire DDR4 ECC qui peut être étendu à 32 Go.

Pour le stockage, le DS1621xs+ propose d”origine 6 baies au format 3,5 pouces et deux emplacements au format M.2. NVMe. Mais si ça ne suffit pas, il est également possible de lui greffer deux extensions DX517 en supplément ce qui lui permettra de disposer de 10 baies supplémentaires.

En terme de performances, Synology indique que le DS1621xs+ offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 3,1 Go/s en lecture séquentielle et 1,8 Go/s en écriture séquentielle.

Au niveau de la connectique, le DS1621xs+ semble assez bien garni puisqu’on trouve sur ce modèle deux port RJ45 Gigabit (avec Link Agregation), 1 port RJ45 fonctionnant à 10 Gb/s, trois ports USB 3.0 (deux à l’arrière – 1 à l’avant) et deux ports eSATA. A noter aussi la présence d’un slot PCI Express 3.0 8x qui permettra d’accueillir des cartes d’extension.

Le DS1621xs+ est un boîtier assez imposant qui mesure 166 mm x 282 mm x 243 mm et pèse 5,3 kilos.

Le fabricant annonce que le DS1621xs+ est disponible dès maintenant dans le commerce au tarif officiel de 1716€ TTC.