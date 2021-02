Bon Plan : le SSD M.2. NVMe WD Black SN850 de 1 To à seulement 199,95€

Pour célébrer les 25 ans de l’enseigne, LDLC organise un jeu concours qui met en jeu un PC gamer surpuissant d’une valeur de 7.000€ (on en parlait ici). La boutique apropose aussi régulièrement des produits en promotion. Et aujourd’hui, c’est au tour du SSD WD Black SN850 d’une capacité de 1 To d’être disponible à un prix rikiki.

Vendu normalement au tarif de 249,95€, le prix du WD Black SN850 de 1 To tombe à seulement 199,95€ chez LDLC grâce au code promotionnel BIGB.

– WD Black SN850 1 To à 199,95€ chez LDLC (via le code “BIGB”)

Pour rappel, le WD Black SN850 a été lancé en octobre 2020 par Western Digital. C’est un SSD M.2. NVMe performant qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui exploite un contrôleur maison, le WD Black G2, et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

La version 1 To du SN850 offre des taux de transferts de de 7.000 Mo/s en lecture et de 5.300 Mo/s en écriture, le tout avec 1.000.000 iOPS en lecture/écriture 4K.