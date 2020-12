Les SSD SanDisk Ultra 3D sont aussi en promotion cet après-midi. Pour rappel, cette gamme de SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur maison. Trois versions sont en promo : 500 Go, 1 To et 2 To.

– SSD SanDisk Ultra 3D 500 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 89,99€ sur Amazon.fr

– SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 179,99€ sur Amazon.fr