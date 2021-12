Bon Plan : les promos de Noël de Godeal24, Windows 10/11 gratuits pour l’achat de MS Office

Pour célèbrer Noël en grandes pompes, le site Godeal24.com n’y va pas avec le dos de la cuillère. La boutique en ligne spécialisée dans les licenses logicielles a décidé de jouer au Père Noël en proposant de nombreuses offres intéressantes accompagnées d’une ribambelle de codes promo.

Vous trouverez des offres promotionnelles sur les logiciels les plus populaires durant leur vente de Noël.

Il propose aussi une offre qui vaut le détour…. Baptisée « Achetez-en un, obtenez-en un autre gratuitement » elle permet d’obtenir gratuitement Windows 11 et Windows 10 en cadeau lors de l’achat de Microsoft Office 2021 Pro ou 2019 Pro.

Ces offres sont proposées spécialement pour vous durant les promos de de Noël.

1 acheté, 1 gratuit !

Windows 11 Professionnel gratuit

Windows 11 est un bon cadeau pour ceux qui souhaitent découvrir directement le dernier système d’exploitation de Microsoft. Vous pouvez obtenir une clé gratuite de Windows 11 pro si vous achetez ces suites Office.

Windows 10 Professionnel gratuit

Windows 10 est toujours le système le plus polyvalent et le plus stable à l’heure actuelle, et c’est un bon choix pour la plupart des utilisateurs.

50% de remise jusqu’à épuisement des stocks !

Si vous souhaitez simplement obtenir Windows 10/11, vous pouvez également bénéficier d’une remise de 50% sur ces produits. Faites votre choix parmi les offres ci-dessous et indiquez le code promo EGD50 pour obtenir le tarif remisé.

62% de réduction

Sur GoDeal24, vous trouverez également plusieurs autres produits Microsoft, comme par exemple différentes versions d’Office, Project et autres. Actuellement, vous pouvez les acquérir avec 62% de réduction via le code promo EGD62.

Des outils pour votre ordinateur

Vous pouvez également trouver des outils informatique pour améliorer votre productivité ici.

Les achats sur Godeal24 sont très simples. Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles. La livraison est gratuite par email. Toutes les promotions et remises spéciales présentées ci-dessus sont limitées dans le temps et valables uniquement jusqu’à épuisement des stocks. Ne tardez pas trop pour en profiter.

Si vous avez le moindre problème, leur service client est là pour vous aider en paroles et en actes. Vous pouvez les joindre par mail à l’adresse suivante : service@godeal24.com.