Le mini PC NiPoGI AK2 Plus est disponible en ce moment à 179,99€ sur Amazon.fr. C’est une très bonne affaire pour celles et ceux qui veulent avoir à disposition une machine compacte et suffisamment performante pour un usage bureautique et multimédia (traitement de texte, surf sur internet, regarder des vidéos en streaming, etc..)

A noter que pour obtenir ce tarif, il convient de cocher le coupon de réduction de 70€ sur la fiche du produit afin que le prix de vente passe sur Amazon de 259,99€ à 189,99€. Ensuite au moment de payer, indiquez le code promo « R75HETCW » pour obtenir 10€ de remise supplémentaire. Soit un prix final de 179,99€.

NiPoGI AK2 Plus à 179,99€ sur Amazon.fr (coupon de 70€ à cocher + code promo « R75HETCW » à indiquer au moment de payer)

Mis à part ça, le NiPoGI AK2 Plus est un PC de très petite taille qui ne mesure que 140 x 140 mm de côté pour 45 mm de haut. La machine est plutôt homogène puisqu’elle est animée par un processeur 4 coeurs Intel N100 Alder Lake-N cadencé à 3,4 GHz. Le processeur intégre une puce graphique Intel UHD Graphics 750.

Le NiPoGI AK2 Plus dispose de 16 Go de RAM DDR4 (non extensible) et il est équipé d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go qui pourra évoluer (jusqu’à 2 To en changeant le SSD M.2.). A noter qu’il est également possible d’accroître la capacité de stockage de la machine en installant en plus un SSD au format 2,5 pouces.

Au niveau de la connectique, l’appareil propose 1 port Ethernet RJ45, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise jack pour le casque. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont également de la partie

Au final, le NiPoGI AK2 Plus est une bonne petite machine qui pourra être utilisée sans soucis pour un usage bureautique et/ou multimédia. A noter que le système d’exploitation Windows 11 Pro est livré préinstallé. Ce mini PC pourra servir aussi pour de l’émulation rétrogaming. A l’heure où les Raspberry Pi coûtent encore assez chers une mini machine de ce genre pour amplement remplir le même rôle tout en étant largement plus puissance et en offrant encore plus de possibilités.