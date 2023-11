Black Friday : SSD M2 Crucial P3 Plus 4 To est bradé à 190€

Si vous êtes à la recherche d’un SSD M.2. de grande capacité, sachez qu’il est possible de dégoter la version 4 To du Crucial P3 Plus pour moins de 200€.

Pour la Black Friday Week, le SSD M.2. Crucial P3 Plus 4 To est bradé à 190€

Durant la Black Friday Week, il est possible de faire de bonnes affaires en matière de stockage. Par exemple si vous êtes à la recherche d’un SSD M.2.NVMe de grande capacité, sachez qu’il est possible de dégoter la version 4 To du Crucial P3 Plus pour moins de 200€. Plus précisémment il s’affiche à 190,99€ sur Amazon.fr.

Crucial P3 Plus 4 To à à 190,99€ sur Amazon.fr

Pour information, les Crucial P3 Plus sont des SSD M.2. NVMe au format 2280 (22 mm de large sur 80 mm de long). Ils disposent d’une interface PCI Epxress 4.0 4x et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D QLC.

Du côté des performances, ils propose des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 5.00 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture, et jusqu’à 650K IOPS en lecture et 900K IOPS en écriture 4K.

