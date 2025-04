SSD Samsung 990 Pro 2 To acheté, carte PS Store 50€ offerte

En ce moment, la FNAC propose une offre plutôt sympathique pour les possesseurs de console Sony PS5. En effet, pour l’achat d’un SSD M.2. NVMe Samsung 990 Pro de 2 To, l’enseigne vous offre carte PS Store d’une valeur de 50€.

Bon Plan : un SSD Samsung 990 Pro 2 To acheté, une carte PS Store de 50€ offerte

Pour rappel, le Samsung 990 Pro est un SSD M.2. NVMe doté d’une interface PCI Express 4.0. Il est conforme avec les spécifications de Sony et peut donc être installé dans une Playstation 5. Le SSD embarque de la mémoire V-NAND Flash 3D TLC et il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.450 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.900 Mo/s en écriture.

Comme procéder pour profiter l’offre ?