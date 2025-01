Soldes : 599€ le PC portable gaming ACER Nitro V15 ANV15-41

Durant les soldes, le PC portable ACER Nitro V15 ANV15-41-R85W est disponible à seulement 599,99€ sur CDiscount. C’est un PC gamer qui est équipé d’une dalle 15″ Full HD qui fonctionne à la fréquence de 144 Hz.

La machine embarque un processeur AMD Ryzen 5 7535HS cadencé à 3,3 GHz (boost à 4,5 GHz), 16 Go de mémoire vive, un SSD M.2. NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 4050 avec 16 Go de mémoire vidéo.

A noter que Windows n’est pas fourni avec le PC portable. Libre à vous d’installer l’OS de votre choix, que ce soit Linux, ou une licence de Windows 10 ou 11 que l’on trouve désormais pour une poignée d’euros sur les sites spécialisés comme Godeal24.

ACER Nitro V15 ANV15-41-R85W à 599,99€ sur CDiscount

