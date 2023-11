Dévoilé cet été au cours du mois de juillet, le Crucial X9 Pro est déjà en promotion à l’occasion de la Black Friday Week. Pour information, c’est un SSD portable qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron et qui dispose d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Au niveau performance,s on est plutôt bien loti puisque ce SSD peut atteindre des débits jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 950 Mo/s en écriture.

Durant la Black Friday Week, les modèles de 1, 2 To et 4 To s’affichent à respctivement 87,99€, 117,99€ et 243,99€ sur Amazon.fr :

Crucial X9 Pro 1 To à 87,99€ sur Amazon.fr

Crucial X9 Pro 2 To à 117,99€sur Amazon.fr

Crucial X9 Pro 4 To à 243,99€ sur Amazon.fr

Voir toutes les offres du Black Friday de Bhmag