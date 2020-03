Comment choisir le bon clavier d’ordinateur ?

Envie d’un nouveau clavier pour son ordinateur ? L’achat d’un clavier n’est pas une tâche aisée comme on peut le penser. En effet, plusieurs critères sont à prendre en compte et qui influencent son prix. Cela peut varier de 9 euros jusqu’à 200 euros. Pour faire un achat adapté à ses besoins, les critères de choix importants sont à voir.

Type de clavier

Il existe 2 grands types de claviers à savoir les claviers bureautiques et les claviers gamers. Il est important de bien choisir son type de clavier en fonction de l’usage qu’on en fait. Si le clavier est sollicité pour jouer aux jeux vidéo, un clavier gamer s’impose, car il propose une meilleure réactivité et une meilleure résistance. L’électronique des interrupteurs d’un clavier gamer est plus complexe. Cela permet d’assurer des combinaisons impossibles à effectuer sur un clavier bureautique. De plus, un clavier gamer dispose de pilotes et de logiciels de configurations plus avancés pour l’enregistrement de macros et la gestion des profils de jeux. Bien entendu, le clavier gamer sera plus cher.

Clavier filaire ou sans-fil

La présence ou l’absence d’un câble filaire est un critère de choix qui a une grande importance pour la praticité et le confort de l’utilisation. De nos jours, ce sont les claviers sans fils qui ont le vent en poupe, et pour cause, ils offrent plus de commodité. En effet, avec ce type de clavier, il est possible de s’allonger sur son lit ou dans son canapé, à distance de l’écran. Il y a le choix entre différents types de technologie sans fil à savoir le Bluetooth et le Wifi, mais qui requièrent un changement de pile. La plupart des gamers opteront plus volontiers pour un clavier filaire pour appuyer sur plusieurs touches à la fois.

L’option silence

Le bruit produit par la pression sur les touches est un facteur qui peut aussi jouer un rôle important. Si on propose plusieurs options, le clavier silencieux est un choix très intéressant pour un environnement de travail qui exige le calme et de la concentration. Même si ce n’est pas le cas, c’est agréable pour l’ouïe, surtout s’il y a plusieurs personnes dans la même pièce. Par clavier silencieux, on parle de clavier qui requiert une faible pression sur les touches. Il est généralement question de clavier plat. À l’achat, ce type d’option est cité dans la fiche produit du clavier. Il faut donc le vérifier et le tester avant d’en acheter un.

Les gadgets

Aujourd’hui, les claviers présentent des gadgets en tous genres qui facilitent l’utilisation notamment avec un accès rapide à une commande. En effet, il existe des claviers spécifiques pour certaines professions dans le domaine de l’usinage cnc ou l’impression 3D metal. La plupart du temps, il est question d’une touche spéciale comme une touche 3D qui permet une exécution simplifiée et rapide. On trouve également d’autres fonctionnalités comme par exemple la présence d’un écran LCD intégré au clavier. Cet écran peut fournir des informations importantes comme l’utilisation de la RAM et du CPU. Il y a aussi les claviers OLED qui permettent l’affichage d’images sur les touches.