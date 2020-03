Coronavirus : Quand les bidouilleurs et l’impression 3D viennent en aide au secteur médical en période de crise sanitaire…

En cette période de pandémie liée au COVID-19, les services de santé et les hôpitaux sont saturés. Chaque jour un très grand nombre de malades est hospitalisé. Dans certains hôpitaux les places en réanimation commencent à manquer et les soignants manquent cruellement de moyens et de matériel. Dans un grand nombre d’établissements les soignants manquent de protections, qu’il s’agisse de masques ou même de gants.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement promet des livraisons de masques et de protections mais celles-ci tardent à arriver… Face à cette situation plus qu’inquiétante des voix s’élèvent, des soignants crient leur désarroi face à cette situation inédite et le manque de matériels.

En cette période de confinement où chacun est prié de rester chez soi pour éviter la propagation du virus, de nombreuses personnes font preuve de solidarité sur Internet et sur Youtube notamment. Certains expliquent par exemple comment faire pour fabriquer des masques en tissu ou en papier (voir ici, là, là ou encore là).

Masques qui pourront servir, une fois fabriqués, à se protéger personnellement ou à protéger les autres. En effet, nombreux sont les couturiers et couturières (souvent amateurs) à concevoir des masques et des protections qui sont destinés aux soignants les plus démunis.

Voilà quelques tutos :

Certains amateurs de bricolage et possesseurs d’imprimantes 3D ont pris l’initiative de fabriquer des protections à destination du secteur médical.

A l’image par exemple de la youtubeuse Heliox qui fabrique en 3D une protection, une sorte de visière, afin que les soignants puissent se protéger le visage dans les services hospitaliers. Heliox annonce sur Twitter avoir produit plus de 100 visières qu’elle va offrir aux soignants.

Une initiative plus que louable en cette période de crise. D’autant plus que d’autres initiatives du même genre (voir ici ou là) commencent à émerger dans d’autres régions… Le Fab Lab “Blue Lab” de St Nazaire annonce notamment avoir produit un total de 2.500 visières en quatre jours pour les services médicaux.

Plus de 100 visières réalisées !

Les donations commencent aujourd'hui, le stock va réduire ! 😁 pic.twitter.com/SaslEuhnAE — Heliox (@Heliox_Lab) 27 mars 2020