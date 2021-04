Cowcotland passe en revue l’alimentation BeQuiet! Pure Power 11 FM. Que vaut-elle ?

Le site Cowcotland vient d’examiner l’alimentation BeQuiet! Pure Power 11 FM. C’est une alimentation modulaire de 750 Watts qui est certifiée 80 Plus Gold et qui offre l’avantage d’être particulièrement silencieuse. Elle pourra donc intéresser les gamers et les personnes qui aiment travailler dans le silence.

Le test complet de la bête est disponible sur cette page.

Extrait :

“Oui, encore une nouvelle alimentation chez be quiet! et donc après la Dark Power 12 voilà qu’arrive la Pure Power 11 FM. Un bloc qui est certifié en 80 Plus Gold, qui intègre un ventilateur de 120 mm silencieux et des câbles intégralement modulaires. À 114.90 euros l’exemplaire en 750 watts, avec une garantie de 5 ans, ce modèle est-il intéressant ? Réponse maintenant.”