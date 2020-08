Des alimentations ASUS TUF Gaming de 550 et 650 Watts

ASUS ajoute à sa gamme TUF Gaming deux nouvelles alimentations qui offrent respectivement une puissance de 550 et 650 Watts. Ce sont des alimentations non modulaires qui embarquent un ventilateur de 135 mm à double roulement à billes. Bon point pour les oreilles : le ventilateur s’activera uniquement si la charge de travail ou la température excède 30%.

A noter que les alimentations sont intégralement peintes en noir. Elles sont certifiées 80+ Bronze et disposent d’un rail unique 12V. Au niveau de la connectique, elles proposent : une prise 24 broches ATX, une prise 4+4 pins, 5 connecteurs SATA, 4 prises Molex. On trouve enfin 2 prises 6+2pin PCIe sur le modèle 550W et 4 prises 6+2pins sur le modèle de 650W.

Pour le moment, les tarifs n’ont pas été annoncés par le fabricant mais on devrait en savoir plus prochainement…