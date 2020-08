Bon Plan : le récent NAS Synology DS220+ est déjà bradé à 342€ sur Amazon.fr

Lancé officielement en France le mois dernier, le NAS Synology DS220+ est déjà disponibke à prix réduit sur Amazon.fr. L’enseigne propose en effet ce modèle de dernière génration au tarif de 342€ (au lieu de 379€ ailleurs). C’est un très bon prix pour ceux qui veulent s’équiper d’un NAS récent qui offre des caractéristiques intéressantes.

– NAS Synology DS220+ à 342€ sur Amazon.fr

Rappelons que le DS220+ propose 2 deux baies de stockage pour accueillir des disques durs. Il est doté d’un processeur dual core Intel Celeron J4025 Dual Core cadencé à 2 GHz (boost à 2,9 GHz) et il embarque d’origine 2 Go de RAM DDR4 qu’il est possible d’étendre à 6 Go (via l’ajout d’une barrette de 4 Go). Au niveau de la connectique, le DS220+ propose deux ports USB 3.0 (un à l’arrière et un en façade) et 2 ports réseau RJ45 Gigabit.