Le fabricant Akasa propose deux boîtiers externes pour SSD M.2.

Le fabricant AKASA propose une nouvelle panoplie de boîtiers externes à destination des SSD au format M.2. L’intérêt de ce genre de produits est de permettre d’utiliser un SSD M.2. de façon nomade ou même de recycler un SSD M.2. existant.

Une fois inséré dans le boîtier, le SSD devient une sorte de grosse clé usb que l’on peut transporter un peu partout avec soi. En plus l’avantage des SSD M.2 par rapport aux SSD 2,5 pouces c’est qu’ils sont beaucoup plus compacts et plus performants. Gain de place, bonnes performances : bref un accessoire très pratique pour sauvegarder facilement ses donnnées et les trimballer un peu partout…

Deux nouvelles références sont annoncées chez AKASA :

AKASA Vegas SSD Mate : C’est un boîtier de couleur noir avec un liserée rouge conçu en aluminium. Il mesure 110 x 14.6 x 28.0 mm. Il offre la particularité d’intégrer directement dans sa coque un mini ventilateur RGB pour dissiper la chaleur dégagée par le SSD. Le boîtier peut accueillir indifféremment des SSD M.2. SATA ou NVMe par contre attention il n’est compatible qu’avec les SSD à la norme PCI Express 3.0 4x maximum (pas de PCI 4.0 donc..) Il est possible d’installer dans le boîtier des SSD au classique format 2280 mais aussi des modèles au format 2260, 2242 ou 2230. A noter que le Vegas SSD Mate est équipé d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2. Il offre donc des débits théoriques qui peuvent grimper à 10 Gb/s.

AKASA Portable SSD : On a affaire cette fois à un boîtier qui semble un peu plus classique. Le boîtier est toujours en aluminium mais cette fois-ci de couleur gris / argent, ce qui le rend un peu plus discret que le modèle précédent. Par contre pas de ventilo ni RGB ! Comme l’autre modèle, on peut également y installer aussi bien des SSD M.2. SATA que des modèles NVMe (PCIe 3.0 maximum). Au niveau de la compatibilité c’est pareil, le boîtier peut accueillie différents formats de SSD M.2. : 2280, 2260, 2242 et 2230. Enfin, le boîtier mesure 122 x 36 x 12,1 mm et il dispose d’une connectique USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s).

Les deux boîtiers seront commercialisés prochainement en Europe. Le Vegas SSD Mate est annoncé au prix de 58€ tandis que le Portable SSD est annoncé à 47€.