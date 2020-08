Crash Bandicoot : bientôt sur smartphone et tablette !

L’année 2020 sera décidément une année qui va beaucoup mettre à l’honneur le personnage de Crash Bandicoot. En effet, en plus du jeu Crash Bandicoot 4 qui arrivera le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox, les smartphones et tablettes auront également droit à un jeu dédié à la célèbre mascotte.

Baptisé Crash Bandicoot: On the Run!, le jeu sera un free-to-play dans lequel le joueur incarnera aux choix le personnage de Crash Bandicoot ou de son amie : Coco. A noter que comme Super Mario Run, ce sera un jeu de type “runner” c’est à dire que le personnage va courir non stop et ce sera au joueur de manier Crash le mieux possible afin qu’il parcourt sans encombre les différents niveaux du jeu tout en évitant les obstacles, les pièges, les trous, les ennemis, etc…

Le jeu est développé par l’éditeur King à qui l’on doit principalement le célèbre jeu Candy Crush. Crash Bandicoot: On the Run! sera disponible dans quelques semaines sur les plateformes Android et iOS.