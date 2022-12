Des disques durs Star Wars chez Seagate

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars, le fabricant Seagate lance une série de disques durs portables en édition collector à l’effigie de plusieurs personnages emblématiques de la célèbre saga.

On pourra donc se procurer prochainement des disques durs à l’image de Luke Skywalker, Darth Vader ou encore Han Solo. Les disques intègrent un éclairage LED qui projette une lumièr rouge ou bleu en fonction du modèle choisi.

Seagate n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il propose déjà des disques durs de ce type à l’effigie de The Mandalorian, Black Panther, Spiderman, etc…

Ces disques durs Seagate FireCuda en édition spéciale mesurent 14,5 x 80 x 122,5 mm et pèsent 167 grammes. Ils offrent une capacité de stockage de 2 To. La connexion à un ordinateur ou une console se fait via un port USB 3.2 Gen1 à 5 Gb/s (autrement dit un USB 3.0 classique).

A noter que les trois disques durs sont couverts par une garantie de deux ans et ils bénéficient en plus de deux ans d’accès à un service de récupération de données, ce qui peut s’avérer pratique en cas de crash ou de perte de données. Chaque disque est anoncé au prix de 149,99€ sur le site de Seagate.