Disney+ frôle les 95 millions d’abonnés et vise les 230 millions d’ici 2024

Lancé en novembre 2019 aux Etats-Unis (et un peu plus tard en Europe) la plateforme de streaming Disney+ a réussi à trouver son public, et c’est le moins que l’on puisse dire… En effet, Disney+ a su profiter semble-t-il des confinements successifs et de la crise sanitaire actuelle pour conquérir un grand nombre d’abonnés.

Moins de 14 mois après son lancement, le service de streaming revendique avoir atteint près de 95 millions d’abonnés payants. Un chiffre colossal que la société est parvenue à atteindre plus vite que prévu. Normalement l’objectif était d’atteindre ce chiffre à l’horizon 2024, désormais Disney+ revoit ses objectifs à la hausse et table sur 230 à 360 millions d’abonnés pour 2024.

Face à Disney+, le géant Netflix domine toujours le marché du haut de ses 204 millions d’abonnés. Mais Disney compte bien progresser encore et encore… D’autant plus qu’en cumulant les différents services de streaming appartenant à Disney : Disney+ (94,9 millions), Hulu (39,4 millions) et ESPN+ (12,1 millions) la firme aux grandes oreilles dispose déjà d’une clientèle de 146,4 millions d’abonnés.