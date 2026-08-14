Rakuten France fermera définitivement ses portes le 30 septembre 2026

Rakuten France indique que le site sera en cessation d’activité le 30 septembre 2026. Dès lors, il ne sera plus du tout possible de passer une commande sur Rakuten.

Le web en parle
par Sebastien 0

Le site Rakuten fait partie des partenaires de Bhmag depuis de nombreuses années. Je relaie réglièrement ici leurs offres promotionnelles et leurs codes promos au travers des bons plans. Il faut dire que les tartifs sont généralement intéressants car Rakuten est un marketplace géant où se côtoient une flopée de boutiques en ligne, certaines sont très connues comme Fnac, Boulanger, Darty (et bien d’autres…) tandis que d’autres boutiques sont plus indépendantes voire localisées à l’étranger d’où des prix tirés vers le bas grâce au marché gris. Des particuliers peuvent aussi vendre du matériel, des jeux, des livres, des DVD neufs ou d’occasion.

Le principal intérêt de Rakuten est et à tout été ses prix de vente canons, rendus notamment possibles grâce à des codes promos savamment distribués chaque semaine. Sans oublier bien sûr son Club R qui permettait de cagnotter en plus des euros sur ses achats.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin…. Et en effet, les rumeurs qui circulaient ces derniers mois affirmant que Rakuten était en mauvaise posture se sont révélées exactes. L’information a depuis été confirmée par Rakuten France.

Fermeture de Rakuten le 30 septembre

Rakuten France indique dans ce fichier PDF que le site sera en cessation d’activité le 30 septembre 2026. Dès lors, il ne sera plus du tout possible de passer une commande sur Rakuten.

A noter toutefois que les utilisateurs pourront toujours consulter leur compte client, accéder à leurs données et à leur historique, ou encore télécharger leurs fatures d’achat jusqu’au 10 novembre 2026. Passé ce délai, ce ne sera plus possible.

Et pour les points Rakuten ?

Les personnes qui étaient de fidèles utilisateurs de Rakuten ont reçu un mail les informant que le Club R s’arrêtait. Le programme de fidélité a pris fin hier. Désormais, l’achat de produits sur Rakuten ne rapporte plus de cagnottage. 

Par contre, les utilisateurs qui disposent toujours d’euros sur leur cagnotte Rakuten sont invités à les utiliser dès que possible. En effet, les point sont utilisables jusqu’au 30 septembre lors de vos achats.

Depuis son lancement en 2016, le Club R vous a accompagné en récompensant vos achats sur la Marketplace Rakuten, les sites partenaires, les cartes cadeaux et les réservations de voyages.

Ce sont ainsi plus de 200 millions d’euros de pouvoir d’achat que nous avons redistribués à nos 13 millions de membres.

Nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre confiance tout au long de cette aventure.

Ce fut un plaisir de vous compter parmi les membres du Club R, vous avez fait de Rakuten France bien plus qu’un site : une communauté.

L’équipe Rakuten France

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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