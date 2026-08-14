Rakuten France fermera définitivement ses portes le 30 septembre 2026

Rakuten France indique que le site sera en cessation d’activité le 30 septembre 2026. Dès lors, il ne sera plus du tout possible de passer une commande sur Rakuten.

Le site Rakuten fait partie des partenaires de Bhmag depuis de nombreuses années. Je relaie réglièrement ici leurs offres promotionnelles et leurs codes promos au travers des bons plans. Il faut dire que les tartifs sont généralement intéressants car Rakuten est un marketplace géant où se côtoient une flopée de boutiques en ligne, certaines sont très connues comme Fnac, Boulanger, Darty (et bien d’autres…) tandis que d’autres boutiques sont plus indépendantes voire localisées à l’étranger d’où des prix tirés vers le bas grâce au marché gris. Des particuliers peuvent aussi vendre du matériel, des jeux, des livres, des DVD neufs ou d’occasion.

Le principal intérêt de Rakuten est et à tout été ses prix de vente canons, rendus notamment possibles grâce à des codes promos savamment distribués chaque semaine. Sans oublier bien sûr son Club R qui permettait de cagnotter en plus des euros sur ses achats.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin…. Et en effet, les rumeurs qui circulaient ces derniers mois affirmant que Rakuten était en mauvaise posture se sont révélées exactes. L’information a depuis été confirmée par Rakuten France.

Fermeture de Rakuten le 30 septembre

Rakuten France indique dans ce fichier PDF que le site sera en cessation d’activité le 30 septembre 2026. Dès lors, il ne sera plus du tout possible de passer une commande sur Rakuten.

A noter toutefois que les utilisateurs pourront toujours consulter leur compte client, accéder à leurs données et à leur historique, ou encore télécharger leurs fatures d’achat jusqu’au 10 novembre 2026. Passé ce délai, ce ne sera plus possible.

Et pour les points Rakuten ?

Les personnes qui étaient de fidèles utilisateurs de Rakuten ont reçu un mail les informant que le Club R s’arrêtait. Le programme de fidélité a pris fin hier. Désormais, l’achat de produits sur Rakuten ne rapporte plus de cagnottage.

Par contre, les utilisateurs qui disposent toujours d’euros sur leur cagnotte Rakuten sont invités à les utiliser dès que possible. En effet, les point sont utilisables jusqu’au 30 septembre lors de vos achats.