Sortie de Shield Experience 9.2.4 sur les boîtiers Shield TV

La firme NVIDIA a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de firmware pour ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau Shield Experience 9.2.4

Le web en parle
par Sebastien 0

La firme NVIDIA a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de firmware pour ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau Shield Experience 9.2.4 (numéro de sous-version 33.2.0.400) corrige plusieurs problèmes remontés par les utilisateurs

D’après NVIDIA, l’installation de cette mise à jour devrait améliorer la stabilité et la compatibilité des boîtiers ShieldTV avec les autres appareils. A noter que des correctifs de sécurité sont également annoncés.

Quoi de neuf pour Shield Experience 9.2.4 ?

Améliorations

  • Les correctifs de sécurité ont été mis à jour jusqu’en janvier 2026.

Corrections de bugs

  • Résolution d’un problème de lecture Disney+.
  • Résolution d’un problème de connexion de télécommande tierce avec la Xbox après la mise en veille.
  • Résolution d’un problème de plantage qui allumait les appareils SHIELD et CEC pendant la mise en veille.
  • Résolution d’un problème de déconnexion fréquente de la télécommande Bluetooth tierce.
  • Résolution d’un problème de fermeture de la page Paramètres lors du lancement du partage NVIDIA en haut de la page Paramètres.

L’arrivée de cette nouvelle version n’est pas étonnante puisque NVIDIA nous a habitué à publier régulièrement des mises à niveau pour entretenir ses boîtiers multimédia Shield TV. La firme a même confirmé au début du mois de février que les mises à jour allaient continuer encore un bon moment et que peut-être une nouvelle révision de la Shield TV pourrait voir le jour par la suite…

Comment installer cette mise à jour ?

Shield Experience 9.2.4 est en cours de déploiement sur les Shield TV et les Shield TV Pro. La mise à jour apparaît  automatiquement lors du démarrage du boîtier. Il est également possible de lancer manuellement la mise à niveau depuis les paramètres de la ShieldTV.

Sortie de Shield Experience 9.2.4 sur les boîtiers Shield TV

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20523 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos