Sortie de Shield Experience 9.2.4 sur les boîtiers Shield TV

La firme NVIDIA a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de firmware pour ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau Shield Experience 9.2.4 (numéro de sous-version 33.2.0.400) corrige plusieurs problèmes remontés par les utilisateurs

D’après NVIDIA, l’installation de cette mise à jour devrait améliorer la stabilité et la compatibilité des boîtiers ShieldTV avec les autres appareils. A noter que des correctifs de sécurité sont également annoncés.

Quoi de neuf pour Shield Experience 9.2.4 ?

Améliorations

Les correctifs de sécurité ont été mis à jour jusqu’en janvier 2026.

Corrections de bugs

Résolution d’un problème de lecture Disney+.

Résolution d’un problème de connexion de télécommande tierce avec la Xbox après la mise en veille.

Résolution d’un problème de plantage qui allumait les appareils SHIELD et CEC pendant la mise en veille.

Résolution d’un problème de déconnexion fréquente de la télécommande Bluetooth tierce.

Résolution d’un problème de fermeture de la page Paramètres lors du lancement du partage NVIDIA en haut de la page Paramètres.

L’arrivée de cette nouvelle version n’est pas étonnante puisque NVIDIA nous a habitué à publier régulièrement des mises à niveau pour entretenir ses boîtiers multimédia Shield TV. La firme a même confirmé au début du mois de février que les mises à jour allaient continuer encore un bon moment et que peut-être une nouvelle révision de la Shield TV pourrait voir le jour par la suite…

Comment installer cette mise à jour ?

Shield Experience 9.2.4 est en cours de déploiement sur les Shield TV et les Shield TV Pro. La mise à jour apparaît automatiquement lors du démarrage du boîtier. Il est également possible de lancer manuellement la mise à niveau depuis les paramètres de la ShieldTV.