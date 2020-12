Durant les fêtes, Epic Games a décidé d’offrir un jeu tous les jours. Chaque jour un nouveau jeu “surprise” est proposé. Aujourd’hui, c’est au tour du jeu Night in the Woods d’être disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.. Vous pouvez récupérer gratuitement le titre sur cette page jusqu’à ce soir 17 heures.

Night In The Woods est un jeu d’aventure dans lequel une étudiante abandonne l’université et rentre à la maison pour retrouver ses amis et sa ville de toujours. Détruisez des objets, jouez de la basse, traînez en ville et découvrez des choses qui ne vous sont pas destinées. Revenez chez vous à Possum Springs.