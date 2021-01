Epic Games offre le jeu Galactic Civilizations III jusqu’au 28 janvier

Que se passerait-il si les humains se réveillaient un jour pour constater qu’ils ne sont pas seuls dans la galaxie ? Ils iraient dans l’espace pour découvrir les autres civilisations extraterrestres, leur histoire et leurs motivations afin de se faire un nom. Choisissez votre race (humaine, drengienne, altarienne et bien d’autres encore) et conduisez votre civilisation vers un âge d’or dans l’un des plus grands jeux de stratégie 4X jamais conçus !

Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux et colonisez de nouveaux mondes tout en faisant face à diverses menaces et en relevant les défis lancés par des sources mystérieuses. Négociez des marchés et des traités, partez en guerre, espionnez vos ennemis et offrez des promotions à vos meilleurs citoyens. Une fois tout cela accompli, rejouez avec l’une des nombreuses civilisations extraterrestres du jeu et découvrez de nouvelles histoires, de nouveaux arbres technologiques, de nouveaux composants de vaisseau et bien plus encore.