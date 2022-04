Cette semaine encore deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Just Die Already et Paradigm

Epic Games offre les jeux Just Die Already et Paradigm

Cette semaine encore deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Just Die Already et Paradigm. Deux titres qui sont disponibles gratuitement cette page jusqu’au jeudi 5 mai.

Just Die Already

Just Die Already est un jeu bac à sable où les personnes âgées sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous êtes vieux, en rogne, et on vous a viré de votre maison de retraite. Comment survivre dans un monde qui ne souhaite que votre mort ?

Paradigm

Paradigm est un jeu d’aventure surréaliste qui se déroule dans l’étrange et post-apocalyptique pays d’Europe de l’Est de Krusz. Incarnez le beau mutant, Paradigm, dont le passé revient le hanter sous la forme d’un paresseux génétiquement modifié qui vomit des bonbons.