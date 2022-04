Kioxia annonce des SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 : les XG8 Series !

Kioxia présente une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe baptisée XG8 Series. C’est une gamme qui se destine au grand public et notamment aux gamers contrairement aux CD8 Series qui étaient plutôt à destination des professionnels et des datacenters.

Les SSD XG8 Series sont des modèles M.2. au format 2280. Ils disposent d’une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe 1.4 et ils embarquent de la mémoire NAND Flash BiCS TLC de cinquième génération à 112 couches.

Le constructeur décline les XG8 Series en quatre capacités de stockage : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Pour l’instant, les débits du SSD n’ont pas été annoncés, l’endurance non plus. On devrait en savoir plus prochainement…. Ca sera également l’occasion de prendre connaissance des tarifs.