50 millions de consoles PS5 ont été vendues depuis sa sortie

Trois ans après sa sortie (en novembre 2020) la console Playstation 5 de Sony continue d’affoler les foules. Et d’après les derniers chiffres publiés par le constructeur, la PS5 s’est écoulée à 50 millions d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement.

« Grâce au soutien des fans de PlayStation dans le monde entier, la console PS5 a connu une forte dynamique cette année, portée par une série de jeux très populaires » s’est réjoui Sony dans un communiqué.

Dès son lancement et pendant de nombreux mois, la PS5 a souffert de gros problèmes d’approvisionnement. La faute à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie de semi-conducteurs qui a touché de plein fouet le monde entier et ce dans de nombreux secteurs d’activités.

La situation est finalement revenue à la normale à partir du mois de mars 2023 où la console était réellement en stock un peu partout et pouvait être achetée nettement plus facilement.

Depuis le début de l’année, la Playstation 5 est facilement trouvable dans le commerce, ce qui a permis à de nombreux joueurs d’acquérir la console et d’augmenter ses chiffres de vente.

Depuis le mois de novembre, Sony commercialise même la PS5 Slim : une version plus mince et plus compacte de sa console.

Et apparemment l’histoire n’est pas prête de s’arrêter pour Sony…. En effet, d’après des rumeurs qui se veulent de plus en plus insistantes : une PS5 Pro plus performante que la PS5 actuelle pourrait voir le jour l’an prochain. La machine disposerait d’un processeur et d’un GPU plus puissant. Je vous renvoie vers cette actualité détaillée pour en savoir plus.