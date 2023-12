D’après les rumeurs et les nombreux leaks qui circulent en ce moment sur les réseaux, Sony aurait mis au point une « version boostée » de son actuelle console Playstation 5. Plusieurs développeurs auraient d’ailleurs reçu ces derniers jours des machines et des kits de développement pour se familiariser avec la prochaine console de Sony qui portera le nom de PS5 Pro.

Plus performante et plus puissante que l’actuelle PS5, la PS5 Pro serait une bête de course capable de délivrer une puissance de 14,33 Tera Flops (contre 10,3 pour la PS5 « normale »).

Pour atteindre ce niveau de performances, la PS5 Pro serait animée par un nouveau SoC AMD Viola basé sur les architectures Zen 2 (CPU) ainsi que RDNA 3 (GPU). Le processeur disposerait de 8 coeurs Zen 2 fonctionnant à la fréquence de 4,4 GHz (contre 3,5 GHz sur la PS5 actuelle) et embarquerait 64 Ko de cache L1 par cœur, 512 Ko de cache L2 par cœur et 8 Mo de L3 partagé (4 Mo par CCX).

Cadencé à 2 GHz, le GPU de la PS5 Pro profiterait du RDNA3 mais aussi d’améliorations provenant du futur RDN4. Il est question de 60 unités de calculs pour 3.584 unités de shader, 224 unités de texture et 96 ROPs. La PS5 Pro disposerait par ailleurs de 16 Go de mémoire GDDR6 à 15 Gbit/s sur un bus mémoire 256-bit avec une bande passante de 576 Go/s.

D’après les rumeurs, la PS5 pourrait être dévoilée en septembre 2024 pour une disponibilité prévue en novembre 2024, soit quelques semaines seulement avant les fêtes de fin d’année.